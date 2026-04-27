شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تخاطب جمهورها في حفل جماهيري: (أنا ساكتة ما معناها أنا غلط) وتثير السخرية بترديدها: (كلنا إيمان الشريف)

خاطبت الفنانة, السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها الذي احتشد لحضور حفلها الأخير الذي أقامته قبل أيام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدثت إيمان الشريف, خلال الحفل عن أزمتها الأخيرة مع “البرنس”, والتي تصدرت “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المطربة, الشهيرة خلال مخاطبتها جمهورها الكبير الحاضر الحفل: (أنا ساكتة ما معناها أنا غلط) مؤكدة ثقتها في جمهورها الذي ظل مساندا لها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أثارت الفنانة, سخرية المتابعين بترديدها هاشتاق (كلنا إيمان الشريف), الذي أطلقه جمهورها بعد اشتعال الأزمة.

محمد عثمان _ النيلين