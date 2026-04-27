شاهد.. آخر فيديو للمثل الراحل مختار بخيت “الدعيتر”.. ظهر وهو يتبادل القفشات والضحكات مع أصدقائها قبل ساعات من وفاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو مؤثر للممثل, والدرامي, السوداني, الراحل مختار بخيت, الشهير بالدعيتر.

وكان الممثل, المحبوب قد رحل الأسبوع الماضي, بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها إحدى المسشفيات بالمملكة العربية السعودية, ليرحل بعدها مخلفاً حزناً بالغاً عند أصدقائها ومتابعيه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي ظهر فيه الراحل خلال جلسة جمعته بأصدقائه قيل أنه تم تصويره قبل يوم واحد من وفاته.

وظهر الدعيتر, وهو يتبادل القفشات والضحكات والذكريات الطريفة مع أصدقائه الحاضرين الجلسة وكان أبرزهم البروفيسور عوض ابراهيم عوض.

محمد عثمان _ النيلين