شاهد.. “بقال” ينشر فيديو له أيام قيادته لجنود المليشيا بالخرطوم: (سيشهد التاريخ أن “الامكعوكات” عيال “الماهرية” كانوا يحرسوني ويفتحوا لي أبواب العربية)

نشر الصحفي, والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, مقطع فيديو ساخر وذلك على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استذكر “بقال”, عبر المقطع أيام عمله وقيادته لجنود مليشيا الدعم السريع, عندما تم تعيينه وقتها والياً لولاية الخرطوم.

وكتب القيادي السابق بالمليشيا ساخراً من الهجوم الذي ظل يتعرض له من نشطاء الدعم السريع: (سيشهد ويكتب التاريخ أن الامكعوكات عيال المصارين البيض ( الماهرية ) كانوا يفتحوا لي الابواب بتاع العربية).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (وانا بنزل وكانوا يمشوا وراي حراسات .. نحن البري بور نتسلط ولا يستلط علينا الاخرين سلاطين من الله خلقنا ).

وختم بقال: (سيكتب التاريخ أنهم في النهاية جروا وعردوا وخلونا وبعدها نحن خليناهم ، صدام حسين كان رئيس دولة ولم يجد حراساته وقواته عند حصاره وكذلك القذافي كان رئيس دولة وقُبض عليه في خور بلاعة ولم يجد جيشه ولا حراساته وهكذا الحروب عند حصارنا في الصالحة لم نجد الامكعوكات وقد فز وعرد الجميع .. وقال قائدهم كلمته المشهورة ” نحن طردونا ” .. وهكذا عرد الامكعوكات وتركوا واليهم).

محمد عثمان _ النيلين