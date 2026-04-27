شاهد.. في أول تصريح له بعد انضمامه للقوات المسلحة.. القائد النور قبة: (سنساعد الجيش في تطهير البلاد من الشفشافة والمرتزقة)

تحدث القائد المنشق من مليشيا الدعم السريع, والمنضم حديثاً للقوات المسلحة, اللواء النور قبة, عن تفاصيل انشقاقه عن المليشيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “القبة”, في تسجيل صوتي مؤكداً انحيازهم للطريق الصحيح بالإنضمام للقوات المسلحة.

وذكر القائد السابق بالمليشيا, أنهم في الأصل كانوا من رحم القوات المسلحة, منتقداً قيادات الدعم السريع, على دخولهم في حرب ضد الجيش.

ووعد اللواء النور قبة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بالعمل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة, والقوات المساندة من أجل طهير البلاد من الشفشافة والمرتزقة.

