نجوى إبراهيم “ماما نجوى” التى رسمت بهجة جيل الثمانينات.. عيد ميلادها

يتزامن اليوم، 28 أبريل، عيد ميلاد الفنانة والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، حصلت نجوى إبراهيم على شهادة الثانوية العامة من مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات، وبدأت مسيرتها كمذيعة في التلفزيون العربي بالقاهرة كانت متزوجة من مروان كنفاني، شقيق الأديب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني.

أولت نجوى ابراهيم العمل الإعلامي التلفزيوني اهتمامًا أكبر، فعملت في التلفزيون المصري، وقدمت مجموعة من البرامج أبرزها “6/6″، و”صباح الخير يا مصر”، و”اخترنا لك”، وبرنامج “فكر ثواني واكسب دقايق” الذي استمر وحقق نجاحًا لأكثر من خمس سنوات متتالية. من أهم أعمالها برنامجا “صباح الخير” و”مساء الخير” اللذان قدمتهما مع شخصية “بقلظ”، وعُرفت لدى المصريين وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات باسم “ماما نجوى”.

في عام 1998، تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ثم عملت لاحقًا في قناة دريم، كما رفضت عرضًا من قناة روتانا للعمل بديلاً عن هالة سرحان. من برامجها الشهيرة أيضًا “فرح كليب” و”الحياة”، وتعمل حاليًا في برنامج “بيت العائلة” على قناة النهار.

أعمالها السينمائية

قدمت نجوى ابراهيم في السينما 12 فيلمًا، وبرزت في فترة السبعينيات. كان أول أفلامها “الأرض” للمخرج يوسف شاهين عام 1970، ثم “فجر الإسلام” للمخرج صلاح أبو سيف، و”العذاب فوق شفاه تبتسم” للمخرج حسن الإمام، وفيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” للمخرج حسام الدين مصطفى عام 1974، وفيلم “حتى آخر العمر” للمخرج أشرف فهمي (وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973)، وفيلم “خائفة من شيء ما” للمخرج يحيى العلمي، و”المدمن” للمخرج يوسف فرنسيس، و”السادة المرتشون” للمخرج علي عبد الخالق.

أعمالها التلفزيونية

قدمت عددًا من المسلسلات، منها المسلسل الاستعراضي للأطفال “أجمل الزهور” عام 1984، و”عواصف النساء” عام 2005، و”قيود من نار” عام 2007، ثم “أستاذ ورئيس قسم” عام 2015.

شخصية “بقلظ”

“بقلظ” هي شخصية عرائس للأطفال كان يقدمها التلفزيون المصري في الثمانينات والتسعينات، وكان يظهر بصحبة المذيعة نجوى إبراهيم في برنامج “عصافير الجنة” وتلاه برنامج “صباح الخير”، وكان يؤدي صوت الشخصية الممثل الراحل سيد عزمي.

