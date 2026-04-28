ياسمين صبرى بين فيلمين دفعة واحدة من كريم عبد العزيز لمعتصم النهار

تنشغل الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الحالية بمجموعة من الأعمال الهامة وذلك تعويضاً عن غيابها عن الدراما مؤخراً اذ تعكف على تصوير فيلمين دفعة واحدة .

الفيلم الاول يجمعها مع كريم عبد العزيز ويعد التعاون الثاني لهما ويحمل اسم مطلوب عائليًا ، فى حين الفيلم الثاني هو نصيب والذي يجمعها مع معتصم النهار .

ويعدا الفيلمين من الأعمال المرتقبة للفنانة ياسمين صبري وفقاً لما أعلنته هي شخصياً على انستجرام موخراً حينما ردت عبر خاصية ask حول ابرز أعمالها المنتظرة .

ياسمين صبري قالت ايضا عبر تلك الخاصيه انها تعشق السفر الي حد كبير و انها سينجل فى الفترة الحالية ولا تفكر فى اي شىء آخر كما اكدت بخصوص أبرز أكلاتها بقولها : احب السمك جداً واكدت علي انها تخصص وقت هام عندها لممارسة الرياضة .

أسرة فيلم “نصيب”

فيلم “نصيب” من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج كامل أبو على، مشرف عام على الإنتاج محسن بغدادى، ويقدم الفيلم ياسمين صبرى فى أولى بطولاتها المطلقة بعالم السينما، ويشاركها البطولة الفنان السوري معتصم النهار وخالد سرحان و رحمة أحمد ودنيا ماهر وأحمد فهيم وطارق الإبيارى.

