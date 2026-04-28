شاهد.. “البرنس” يشعل النيران بتصريحات خطيرة في تسجيل صوتي مسرب: (الفنانات كلهم بسكروا واكتشفتهم كلهم سكرانات)

عاد لاعب كرة القدم, السابق واليوتيوبر, المثير للجدل محمد مصطفى الشهير بالبرنس, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي من جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عاد “البرنس”, لإثارة الجدل من جديد بعد أزمته الأخيرة والشهيرة مع المطربة إيمان الشريف.

اليوتيوبر, أشعل النيران بتسجيل صوتي مسرب قام بنشر الشاعر أيمن بشير, الذي دخل معه مؤخراً في خلافات رغم أنه كان من أبرز المدافعين عنه في أزمته الأخيرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اتهم محمد مصطفى, المطربات بالسكر, وقال في التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب إليه: (الفنانات كلهم بسكروا واكتشفتهم كلهم سكرانات).

محمد عثمان _ النيلين