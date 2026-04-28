شاهد بالفيديو.. سنمع السلاح والحراسات الشخصية بالسيوف فقط والاحتفالات بمسدس “الموية”.. مصطفى تمبور يكشف مصير الحركات المسلحة بعد نهاية الحرب

كشف نائب حاكم إقليم دارفور, ورئيس حركة تحرير السودان, مصطفى تمبور, في تصريحات له مصير الحركات المسلحة, بعد نهاية الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد طمأن “تمبور”, المواطنين مؤكداً اندماج جميع الحركات المسلحة, داخل الجيش.

ووعد نائب حاكم إقليم دارفور, بجمع السلاح من الجميع وتسليمه لمخازن القوات المسلحة, بعد نهاية الحرب والقضاء على مليشيا الدعم السريع.

وتابع مصطفى تمبور, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: الحراسات الشخصية للإدارات الأهلية ستكون بالسيوف فقط, مع منع استخدام الأسلحة في المناسبات, قائلاً: (والله تاني الاحتفالات في المناسبات إلا بمسدس الموية).

