بدأت بتحقيق حلم طفل مصاب بالسرطان.. ماهو تاريخ اليوم العالمي للأمنيات؟

كل إنسان في هذا العالم يعيش من أجل تحقيق أمنية في حياته سواء كانت متعلقة بحياته المهنية أو الاجتماعية أو حتى العاطفية ولعل هذه الأمنية هي التي تدفعه للعيش والاستمرار من أجل تحقيقها على أرض الواقع، وقد لا يعرف الكثير أن هناك ما يسمى باليوم العالمى للأمنيات وهذا ما نتعرف عليه في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “daysoftheyear”.

ماهو تاريخ اليوم العالمى للأمنيات؟

كانت أمنية كريس جريسيوس، الطفل المصاب بسرطان الدم والبالغ من العمر سبع سنوات، أن يصبح ضابط شرطة، و عندما علمت الشرطة بذلك، رغبت في مساعدته وحققت أمنيته.

وعمل كريس كضابط شرطة ليوم واحد في 29 أبريل 1980. سمع آخرون بهذه القصة ورأوا أن تحقيق أمنيات الأطفال المرضى فكرة رائعة. وهكذا، تأسست مؤسسة “تحقيق الأمنيات” (Make-A-Wish Foundation) وأصبحت من أشهر المؤسسات الخيرية للأطفال في العالم.

ومن هنا أصبح يوم 29 أبريل هو اليوم العالمي للأمنيات، حيث ذكرى تحقيق الشرطة لأمنية الطفل كريس. ويشارك الآن 48 دولة في هذا اليوم. ويحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بتحقيق الأمنيات من خلال جعل أحلام الأطفال المرضى حقيقة. يمكن لأي شخص يرغب في المشاركة في هذا الاحتفال نشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التبرع للجمعيات الخيرية، أو ترشيح طفل يعرفه.

