زراعة 60 ألف شجرة لدعم الاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة

تمضي شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة أحد شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر المقدسة، عبر زراعة 40 ألف شجرة، في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستدامة البيئية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

ويأتي هذا المشروع استكمالا للمرحلة الأولى التي شهدت زراعة أكثر من 20 ألف شجرة، ليرتفع إجمالي عدد الأشجار إلى أكثر من 60 ألف شجرة، لتصبح المساحات الخضراء ثلاثة اضعاف ماكنت عليه في موسم الحج الماضي

، مما تسهم بشكل مباشر في تلطيف المناخ، بما يعزز توفير بيئة أكثر راحة للحجاج أثناء أداء مناسكهم.

وتعتمد كدانة في تنفيذ هذا المشروع على اختيار أنواع نباتية مدروسة تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية، مع مراعاة الكفاءة التشغيلية.

ويعكس هذا التوجه التزام الشركة بتبني حلول مستدامة ومبتكرة تسهم في تحقيق التوازن البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة ويرتقي بتجربة قاصديها.

