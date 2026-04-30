نشطاء على مواقع التواصل يكشفون أسباب “طلاق” الفنانة مروة الدولية رغم موافقتها على قرار زوجها بإعتزال الغناء

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تشير لإنفصال الفنانة, الضجة مروة الدولية, عن زوجها بعد زواج لم يدم طويلاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحة “السودان الجديد”, التي تنشط على فيسبوك, تفاصيل طلاق المطربة, من زوجها.

ووفقاً لما أوردت الصفحة, فإن مروة الدولية, في العام 2024, كانت قد تزوجت من شاب يعمل في إحدى المؤوسسات العسكرية برتبة ضابط.

وواصلت الصفحات بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد تعرف عليها في احدي الحفلات الغنائية وكان متزوجا قبلها من امراة أخرى وكان زواجه من مروة سببا في خلاف كبير بينه وبين عائلته حيث قررت عائلته عزله من الاسرة ومقاطعته بسبب زواجه من مطربة.

حتي ان زوجته طلبت منه الطلاق وفعلا حدث وتم الطلاق بعد زواجه من الدولية, باسبوع ولكن الصدمة انه بعد مدة بين الصراع مع نفسه وعزل اسرته له قام امين باتخاذ خطوة نحوة التمرد علي مشاعره اتجاه مروة, وقام بتخييرها بترك الغناء او الطلاق, لكنها اختارت ترك الغناء ولكن مع كل التضحيات التي قدمتها مروة, للحفاظ عليه داخل شباك حبها إلا أن قرار الإنفصال قد حدث بالفعل.

محمد عثمان _ النيلين