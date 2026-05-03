14 شهيد بينهم 8 أطفال وأسرة كاملة تُباد.. تعرف على التفاصيل النهائية لمجزرة مليشيا الدعم السريع التي نفذتها بإطلاق مسيرة داخل منزل عزام كيكل

2026/05/03
لقي 14 مصرعهم، بينهم 8 أطفال وامرأتان، إثر قصف مليشيا الدعم السريع بطائرة مسيّرة استهدف منزل أسرة اللواء أبو عاقلة كيكل بقرية الكاهلي زيدان شرقي ولاية الجزيرة، مساء أمس السبت.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد أسفر الهجوم عن مقتل الرائد عزام كيكل، القيادي في قوات درع السودان وشقيق اللواء أبو عاقلة، إلى جانب عدد من أفراد أسرته، بينهم ابن أخيه وأبناء عمه، إضافة إلى زوجته وأربعة من أطفاله، أكبرهم لا يتجاوز 11 عاماً.
وتم تشييع جثامين الضحايا ودفنهم فجر اليوم في قرية الكاهلي زيدان، وامتنعت الأسرة عن إقامة سرادق للعزاء خشية استغلال المليشيا للتجمعات في هجوم آخر يوقع عدداً أكبر من الضحايا.
محمد عثمان _ النيلين

