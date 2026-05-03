الملحن مدين لليوم السابع بعد تعرضه لحالة تسمم فى الدم: الحمد لله بقيت أحسن

طمأن الملحن مدين جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرا لحالة تسمم في الدم، وقال في تصريحات لليوم السابع الحمد لله دلوقتى بقيت أحسن، وأشكر كل من قام بالاتصال بى والاطمئنان عليا، وكنت مريت بأيام صعبة والحمد لله عدت على خير .

وكشف مدين مؤخرا عن تعرض لأزمة صحية حيث تعرض لحالة تسمم في الدم، وكتب مدين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً: “عايز أطمن كل حبايبي واصحابي ان انا الحمد لله كويس وبخير والحمد لله”.

وكان الملحن مدين استطاع مؤخرا تحقيق نجاح كبير بتعاونه مع الفنان أحمد سعد للمرة الثالثة، في أغنية “أنا مش فاهمني”، واحتلا المرتبة الأولى في قائمة الأكثر رواجًا على يوتيوب، بمجرد طرحها.

كما حرص مدين على تقديم أغنية درامية مميزة، حيث يعتبرها من أقرب الأغاني لقلبه في مشواره، ومن أهم المحطات التي جمعته بأحمد سعد أيضًا، وعكفا على صناعتها بكل حب وإتقان .

وتعاون مدين في الأغنية مع الشاعر أحمد عيسى الذي غزل بكلماته روح الأمل في مستقبل أفضل، وقام توما بتوزيعها والميكس، بالإضافة إلى أن الماستر للمهندس هاني محروس.

أعمال أحمد سعد والملحن مدين

حققت ثنائية أحمد سعد ومدين نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الماضي، في ألبوم “حبيبنا”، حيث لحّن مدين الأغنية الرئيسية للألبوم، هذا إلى جانب تعاونهما أيضًا في أغنية “إتك إتك”، ويعكفا خلال الفترة الحالية، على تقديم مفاجأة رابعة تدهش الجمهور قريبًا.

