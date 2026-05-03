تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان هاني شاكر قبل الوفاة في باريس

سبب وفاة هاني شاكر

كشفت مصادر في تصريحات حصرية لليوم السابع أن الفنان هاني شاكر تعرض لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، عقب فترة من التحسن النسبي، ما استدعى نقله مجددًا إلى الرعاية المركزة بمستشفى فوش في الحي السادس عشر بباريس، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل سريع ويفارق الحياة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هاني شاكر

وأشارت المصادر إلى أن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر شهدت تدهوراً كبيراً خلال الساعات الماضية، وسط متابعة طبية دقيقة، ومحاولات مكثفة لإنقاذه، إلا أن حالته لم تستجب للعلاج، ليرحل تاركًا حالة من الحزن بين محبيه.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن في وقت سابق تحسن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر وخروجه من العناية المركزة، وبدء مرحلة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت مؤشرًا إيجابيًا نحو التعافي، قبل أن تطرأ انتكاسة مفاجئة أعادت حالته إلى وضع صحي حرج.

شريهان تدعو له قبل وفاته

وكانت النجمة شريهان قد حرصت على دعم الفنان هاني شاكر، حيث نشرت عبر حسابها على “إنستجرام” دعاءً له بالشفاء، قائلة: “اللهم أذهب عنه كل بأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم استجب بحق عزتك وجلالك”، وذلك قبل إعلان خبر الوفاة بساعات.

مسيرة فنية حافلة للفنان هاني شاكر

ويُعد الفنان هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث قدم خلال مسيرته الفنية الممتدة لعقود طويلة عشرات الأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا، وارتبطت بوجدان الجمهور العربي، ما جعله يحظى بمكانة خاصة في تاريخ الأغنية المصرية.

ماذا سيحدث بعد وفاة هاني شاكر؟

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن موعد وصول جثمان الفنان الراحل من باريس، وتفاصيل الجنازة والعزاء، وسط توقعات بحضور واسع من نجوم الفن والشخصيات العامة.

اليوم السابع