ساويرس ينتقد فرض رسوم على مغادرة مصر

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على توقع الحكومة المصرية مصر جمع 2.6 مليار جنيه من حصيلة رسوم تنمية على مغادرة البلاد العام المالى المقبل، وفق ما أفادت به «العربية».

وأوضح تقرير «العربية»، أن مصر تستهدف جمع حصيلة تقدر بنحو 2.55 مليار جنيه من رسم التنمية على مغادرة البلاد فى العام المالى المقبل 2026-2027، مقابل نحو 2.2 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، حسبما ورد فى مشروع الموازنة.

وانتقد ساويرس فرض رسوم تنمية على مغادرة البلاد، عبر حسابه بمنصة «إكس»، معتبرا أنها تمثل «تفكيرا عقيما ومضرا» وتكرس لـ«سياسة منفرة».

وأوضح أن فرض رسوم على مغادرة مصر «ينافس سخافة جمرك الموبيلات».

المصري اليوم