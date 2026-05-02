نشاط فنى يعيد شيرين الى صدارة المشهد الغناء فى مصر والوطن العربى

عادت النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب الى صدارة المشهد الغنائي المصري والعربي خلال الأسابيع الماضية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة الحضن شوك التي تصدرت ترند يوتيوب.

شيرين تستعد لأغنية جديدة مع بهاء سلطان

تستعد شيرين إلى طرح أغنيتها الجديدة “الغلاوة” والتي تتعاون فيها مع النجم بهاء سلطان في دويتو يترقبه الشارع الفني بعد نجاهما الكبير سابقًا.

تتعاون شيرين مجدداً مع بهاء سلطان بعد مضي 21 عاماً على تقديمهما معاً ديو “وبناقص حياتي معاك” الذي طرح للجمهور عام 2005.

وبالرغم من تصدر الأغنية الجديدة اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الا أن مصادر مقربة من النجمة الكبيرة أكدت أنها مجرد فكرة لم يتم تنفيذها حتى الآن.

تعاون شيرين ومحمد حماقي

واصلت شيرين تصدر محتوى البحث الإلكتروني مجددًا بعد الإعلان عن دويتو جديد يجمعها بالنجم محمد حماقي من المنتظر طرحه في ألبوم النجم الكبير خلال الأيام القادمة.

يأتي إعلان شيرين عبدالوهاب عن تقديم “دويتو” جديد، بعد نحو 13 عامًا على آخر تعاون غنائي جمعها مع محمد حماقي، خلال حفل أُقيم في الجامعة الكندية في مايو 2013.

خلال ذلك الحفل، فاجأ حماقي الحضور بالإعلان عن وجود شيرين بين الجمهور، قبل أن يدعوها للصعود إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الحاضرين. وقدم الثنائي معًا أغنية “من قلبي بغني”، فيما شارك حماقي شيرين أداء أغنيتها “على بالي”، في واحدة من اللحظات التي لاقت إشادة واسعة.

أكدت شيرين، في كلمة وجهتها إلى الجمهور آنذاك، على متانة العلاقة التي تجمعها بحماقي، مشيرة إلى الصداقة الطويلة بينهما، ومعبّرة عن تقديرها له وسعادتها بمشاركته الغناء على المسرح وبين جمهوره.

اليوم السابع