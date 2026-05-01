بالفيديو.. قيادي سابق بالدعم السريع يكشف حقيقة ظهور النقيب المتمرد “سفيان”: (مات زمان في سجون الرياض وهذا الشخص هو من قام بتصفيته)

نشر الصحفي, والقيادي, السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, توضيح هام حول الظهور المفاجئ للنقيب التمرد على الجيش, سفيان بريمة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صفحات تابعة لنشطاء الدعم السريع, قامت بنشر مقطع للنقيب المتمرد, قيل أنه من ظهور حديث لها.

وكتب “بقال”, على صفحته بعدما أرفق مقطع فيديو من ظهور “سفيان”, قال فيه: (المليشيا تنشر فيديوهات قديمة لأثبات حياة النقيب سفيان).

وتابع القيادي السابق بالمليشيا, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (سفيان مات زمان في سجون الرياض بالتعذيب بأشراف مباشر من عيسي بشارة وعلي دخرو وابراهيم عرطنجي).

وختم ساخراً: (كونك تنشر فيديو قديم عشان تثبت حياته فهذا دليل واضح علي وفاته وعدم وجوده – الفيديو المتداول عن ظهور سفيان فيديو قديم منذ نوفمبر ٢٠٢٣ م عندما أشيع وقتها عن مقتله خرج ونفي الشائعات في الخرطوم نوفمبر ٢٠٢٣ م).

محمد عثمان _ النيلين