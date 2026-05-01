شاهد بالفيديو.. ظهور مفاجئ لنقيب الدعم السريع المتمرد سفيان بريمة

نشر أحد نشطاء مليشيا الدعم السريع, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, تناقلته فيما بعد عدد من الصفحات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فجر ناشط المليشيا, مفاجأة كبيرة بإجرائه مقابلة مع النقيب سفيان بريمة, الذي كان قد تمرد على القوات المسلحة, في بدايات الحرب وأعلن إنضمامه لمليشيا الدعم السريع.

ونفى “بريمة”, عبر المقطع شائعة وفاته مؤكداً أنه على قيد الحياة وما زال داعماً للقضية التي تمرد بسببها على القوات المسلحة, مطلع الحرب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اختلف المتابعون حول ظهور النقيب المتمرد, حيث أكد عدد كبير منهم أن ظهوره جاء عبر تقنية الذكاء الإصطناعي, فيما أكد البعض الآخر أن المقطع قديم ويعود تاريخه للعام 2024.

