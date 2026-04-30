شاهد بالصورة.. الشاعرة داليا الياس تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها وتكتب: (هذا أكثر ما يعجبنى في أي ثنائي ناجح عاطفياً)

نشرت الشاعرة, السودانية, الشهيرة, والصحفية, المعروفة داليا الياس, صورة حديثة حظيت بآلاف الإعجابات من متابعي حسابها على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, ففد أرفقت الشاعرة, المعروفة تدوينة جميلة, مع صورتها قالت فيها: قالت له: (أنا خيرتك غايتو)! قال و(أنا إخترتك برضو)!.

غالباً….لاتخضع المشاعر لحسابات المنطق…فلا تفرض وصايتك على مشاعر الآخر… ولا تحرم نفسك من متعة كونك قيمة كبيرة وعزيزة لدى أحدهم فقط لأن حرصك الشديد على نظرة المجتمع لك تعبئ دواخلك بالهواجس!





هذا المجتمع لايستحق أن نراقبه ونتنازل له عن سعادتنا فى محاولة مستميته لإرضائه وهو الذي لن يرضى أبداً.



أكثر ما يعجبنى في أي ثنائي ناجح عاطفياً أنهما يكونان فعلياً قد قررا الإنغماس في حبهما الكبير رغم تكالب الموانع والمحاذير وتحديا صروف القدر ليعبرا نحو محطة السعادة مهما كان مقدارها أو شكلها.



العمر واحد….والرب شاهد….فلا ترهن نفسك إلا لنواياك ومشاعرك الصادقة وإيمانك المطلق بذاتك وبعدالة السماء.

محمد عثمان _ النيلين