شاهد بالفيديو.. ناشط بارز يكشف تفاصيل هامة.. المطربة إيمان الشريف لم ترفع قضية ضد “البرنس” بالسعودية وما قامت به إرهاب لليوتيوبر وبعض النشطاء

نفى التيكتوكر, السوداني المثير للجدل, محمد الرحال, في مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه على فيسبوك, ما تم تداوله عن اتجاه المطربة, الشهيرة إيمان الشريف, لرفع بلاغ في مواجهة اليوتيوبر “البرنس”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تلقى “الرحال”, إفادة من أحد متابعيه بالمملكة العربية السعودية, تنفي صحة ما تم تداوله مؤخراً.

وكشف صاحب الإفادة, عبر مقطع فيديو قام بنشره على السوشيال ميديا, عن عدم وجود أي قضية في المحاكم السعودية, ضد اليوتيوبر البرنس, حسب ما زعم محبي الفنانة الشهيرة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد التيكتوكر “الرحال”, أن المطربة, قصدت من نشر صورة البلاغ المتداولة إرهاب “البرنس”, وبعض النشطاء الذين على خلاف معها.

محمد عثمان _ النيلين