شاهد.. صورة مؤثرة لفقيد أسرة المهدي مع جده الإمام تثير حزن الأنصار

2026/05/01
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, لقطة مؤثرة لفقيد أسرة الإمام الراحل الصادق المهدي, الشاب حامد, الذي توفي أمس الأول بجنوب أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن "فقيد الشباب" كما نعاه أصدقاء الأسرة, قد ظهر في اللقطة مع جده زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.

أنصار الإمام, وأصدقاء أسرة المهدي, على مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بمشاركة الصورة مع دعوات صالحات بأن يرحمه الله ويعوضه شبابه الجنة.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الراحل حامد, هو إبن الأستاذة أم سلمة, الصادق المهدي, ووفقاً لما أوردت أسرة الإمام فإن جثمان الفقيد قد وصل البلاد وسيتم دفنه بمقابر شمبات.

ياسين الشيخ _ النيلين

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/05/01