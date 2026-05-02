طريقة عمل كريب البطاطس بخطوات بسيطة.. دون زيت أو دقيق

في ظل البحث المستمرعن بدائل صحية للأكلات التقليدية، ظهر كريب البطاطس كأحد الحلول الذكية التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية، دون الحاجة لاستخدام الدقيق أو الزيوت هذه الوصفة لا تعد فقط خيارًا مناسبًا للدايت، بل يمكن تقديمها أيضًا بشكل أنيق يناسب الوجبات الخفيفة أوحتى العزومات البسيطة، لذا نستعرض خلال السطور التالية، طريقة عمل كريب البطاطس بدون زيوت ولا دقيق على طريقة الشيف مي صيام، وهى:

طريقة عمل كريب البطاطس

المكونات:

– 2 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

– ملعقة كبيرة نشا (اختياري لزيادة التماسك).

– رشة ملح وفلفل أسود.

– بابريكا أو زعتر (حسب الرغبة).

– خضار مفرومة ناعم (اختياري: فلفل ألوان – بقدونس).

– للحشو (اختياري):

– صدور دجاج مشوية أو تونة.

– جبنة لايت.

– خضار سوتيه.

طريقة تحضير كريب البطاطس:

تقشر البطاطس وتقطع إلى شرائح رفيعة جدًا باستخدام سكين حاد أو مبشرة.

– تغسل الشرائح جيدًا ثم تجفف تمامًا للتخلص من أي ماء زائد، لضمان القرمشة.

– في وعاء، تخلط البطاطس مع النشا (إن وجد) والملح والفلفل والبهارات، مع التقليب برفق.

– يفرد الخليط على ورق زبدة في صينية فرن على شكل دائرة رفيعة تشبه الكريب.

– يوضع في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15–20 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

– يمكن قلبه على الوجه الآخر لدقائق إضافية للحصول على قوام متماسك من الجانبين.

– يرفع الكريب من الفرن ويحشى بالحشوة المفضلة، ثم يلف أو يطوى مثل الكريب التقليدي.

– يقدم ساخنًا مع صوص زبادي خفيف أو صوص ثوم صحي.

اليوم السابع