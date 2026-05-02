كمال أبو رية: تعبت من صوت شخصيتى الحاد فى فيلم برشامة

كشف الفنان كمال أبو رية، في تصريحات خاصة لبرنامج “أرتيستيك” الذي تقدمه ليلى بدران على راديو هيتس، عن سعادته بردود الأفعال التي استقبلها مؤخراً حول أدواره الكوميدية وإشادة الجمهور بها، سواء في مسلسل “كارثة طبيعية” أو فيلم “برشامة”.

وأوضح أبو رية أنه يتعامل مع الأدوار الكوميدية بنفس الجدية التي يتعامل بها مع أدواره التراجيدية، مؤكداً أن الدراما هي “فعل جاد يحدث في مكان معين وزمن معين”.

وشدد على أهمية أن يكون الفنان الذي يقدم الكوميديا لديه شيء من المرح والحس الفني الذي يجعله يعرف أن الكلمة أو الحركة ستُضحك الناس.

وكشف أبورية أن دوره في فيلم “برشامة” كان متعباً جداً، لأنه اعتمد على طبقة صوت معينة لشخص يعاني مشاكل في الحنجرة، لدرجة أن البعض اعتقد أن صوته كان مُنتجاً بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه كان يشعر بألم شديد في أحباله الصوتية بعد التصوير.

وأضاف أنه اتفق قبل تصوير الفيلم بيومين مع المخرج خالد دياب على تفاصيل الشخصية وطبقة الصوت الحادة الخارجة من حنجرته.

واختتم أبورية تصريحاته بالقول إنه يشعر بفضل كبير من الله لوجود معجبين له من مختلف الأعمار، من الأطفال إلى الكبار، بعد رحلة ومشوار فني ممتد لأكثر من 30 سنة.

