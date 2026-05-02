عارفة عبد الرسول تكشف موقف إنسانى مع هشام ماجد بعد أزمة الـ300 ألف جنيه

كشفت الفنانة الكبيرة عارفة عبد الرسول عن موقف إنساني للنجم هشام ماجد معها بعد أزمة مالية طارئة تعرضت لها خارج مصر كادت أن تتسبب في مشكلة قانونية لها.

قالت عارفة عبد الرسول في تصريحات إذاعية: “تعرضت لموقف صعب عندما كنت بالخارج ولم يكن هناك فرع للبنك الذي أتعامل معه وطلب مني المكتب المكلف بإنهاء ملف الضرائب تحويل 300 ألف جنيه فورًا وكنت عاجزة عن سداد المبالغ”.

أضافت عارفة عبد الرسول: “كتبت على الواتس اب انني بحاجة الى 300 ألف جنيه بسبب مشكلة في الضرائب من الزملاء بأحد المسلسلات التي أعمل بها، وفي أقل من دقائق معدودات كانت الاستجابة سريعة من هشام ماجد الذي لم يتوانى في حل المشكلة ودفع المبالغ المالية المطلوبة”.

قالت عارفة عبد الرسول عن دورها في فيلم “برشامة”: “ما حدث في الفيلم بجانب الرائع هشام ماجد، كان الفضل فيه للمخرج خالد دياب، الذي شارك في الكتابة مع شقيقته شيرين دياب. وكان يصر على وضع جمل لي وسط الأبطال، وكان يطلب مني قول الجملة بطيبة شديدة، ومن هنا كان يأتي الضحك الكبير. وكل أفكار الشخصية كانت نابعة منه. وطبعًا معنا مصطفى غريب، ماكينة إيفيهات، وأنا في الواقع شخصية أكره الغش، ولا حتى أغشش الآخرين”.

وتابعت: “أنا إنسانة طموحة، وأشعر أن لدي المزيد، وأريد تقديم أعمال أكثر. وكنت أتمنى أن أكون طبيبة متخصصة في ألزهايمر، وأخاف من هذا المرض جدًا أن يصيبني، وأتمنى أن يكتشفوا له علاجًا. الحقيقة أن والدي كان يحبني جدًا، وكنت شاطرة في طفولة، وكنت أساعده في السوبر ماركت الذي كان يمتلكه”.

وعن أكثر مخرج تعاونت معه وأبرز موهبتها، أشارت: “كريم الشناوي طبعًا، وهو منحني بطولة أول فيلم روائي له، فيلم (عيار ناري)، وأكثر تكريم أحصل عليه يكون من الجمهور عندما يشيدون بدور لي، ولا يهمني بشكل كبير التكريم في المهرجانات الفنية

