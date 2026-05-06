جورجينا تتصدر تريندات جوجل بعد إطلالتها الغريبة بحفل ميت جالا..

تصدرت جورجينا ردوريجز عارضة الأزياء وصديقة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو تريندات محرك البحث جوجل، بعد إطلالتها في حفل ميت جالا 2026 الذى أقيم في متحف المتروبوليتان للفنون، وفقاً لما ذكره موقع “سى إن إن” عربى.

جورجينا رودريجيز تتصدر تريندات جوجل بعد إطلالتها الغريبة بحفل ميت جالا

وشاركت جورجينا رودريجيز تفاصيل إطلالتها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، حيث أرفقتها بتعليق شرحت فيه خلفيات التصميم ومصادر إلهامه، كما ميزت إطلالتها درجات الأزرق الفاتح.

وحمل التصميم بصمة مصمم الأزياء الفرنسي لودوفيك دي سان سيرنان المميّزة، فيما صُنعت صدرية الفستان بالكامل من دانتيل أزرق فرنسي منسوج، وأكملت جورجينا إطلالتها بطرحة شفافة مزينة بزهور دانتيل مطرّزة يدويًا، بينما تضمّن الفستان من الداخل عبارتين مطرّزتين باللغة الإسبانية، في إشارة إلى طابعين شخصي وروحاني يحمله التصميم.رافقت الإطلالة مسبحة مصمّمة خصيصًا، صُنعت من الذهب الأبيض ورُصّعت بالماس واللؤلؤ، ونُقشت عليها أسماء أفراد عائلتها.

ورصدت عدسات المصوّرين جورجينا رودريجيز عند خروجها من فندق ذا كارلايل في مدينة نيويورك الأمريكية، مرتدية بدلة سوداء مكونة من قطعتين، مع نظارة شمسية “فينتج” من دار شانيل الفرنسية، وحقيبة كيلي 25 الكلاسيكية من دار “هيرميس” الفرنسية.

