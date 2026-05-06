سعر الدولار اليوم الاربعاء 6 مايو 2026 في السودان… أسعار العملات مقابل الجنيه من البنوك

حافظت البنوك السودانية، الأربعاء، على أسعار صرف مستقرة دون تغييرات تُذكر، في وقت بقيت فيه الفجوة مع السوق الموازي عند أعلى مستوياتها منذ بداية العام.

وبقيت أسعار الدولار في البنوك الكبرى، مثل بنك الخرطوم وبنك فيصل والبنك الأهلي السوداني، عند مستوياتها السابقة، إذ سجل بنك الخرطوم 3170 جنيهاً للشراء و3193.78 للبيع، بينما واصل مصرف السلام تسجيل أعلى سعر مصرفي عند 4124.21 للشراء و4136.59 للبيع.

وفي المقابل، كان بنك أمدرمان الوطني المصرف الوحيد الذي عدّل أسعار الصرف هذا الأسبوع، رافعاً الدولار إلى 3672.50 للشراء و3700.04 للبيع، بزيادة تراوحت بين 2% و4% مقارنة باليوم السابق. وقال متعاملون إن الخطوة تعكس ضغوطاً متزايدة من السوق الموازي الذي تجاوز فيه الدولار 4250 جنيهاً.

وتشير بيانات السوق إلى أن بقية البنوك التزمت بسياسة التثبيت رغم اتساع الفجوة مع السوق الموازي، وهو ما يعكس محدودية السيولة الأجنبية داخل النظام المصرفي وعدم قدرة البنوك على مجاراة الأسعار غير الرسمية.

ويقول متعاملون إن اتساع الفارق بين السعرين الرسمي والموازي يعود إلى شح النقد الأجنبي وتراجع الصادرات وتوسع الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الحربي، إضافة إلى اعتماد المستوردين على السوق الموازي لتغطية احتياجاتهم.

وبحسب بيانات السوق، بلغ الفارق بين الدولار في السوق الموازي وسعره في بنك الخرطوم نحو 1050 جنيهاً، بينما تقلص الفارق مع مصرف السلام إلى أقل من 150 جنيهاً

