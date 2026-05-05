الحجاج السودانيون يزورون المزارات الإسلامية بالمدينة المنورة وسط أجواء روحانية

واصل حجاج السودان بالمدينة المنورة اليوم برامج الزيارات الدينية للمزارات الإسلامية والتاريخية، وسط أجواء إيمانية وروحانية عامرة بالسكينة والطمأنينة، وذلك ضمن البرامج التي ينظمها مكتب شؤون حجاج السودان.

وشملت الزيارات المسجد النبوي، ومسجد قباء، وجبل أحد، إلى جانب شهداء أحد ، والروضة الشريفة .

وعبّر عدد من الحجاج عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارات التي مكنتهم من التعرف على المواقع التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية، مؤكدين أن الرحلات تمت بصورة منظمة ومريحة، وسط اهتمام كبير .

وأكدت الجهات المشرفة على التفويج أن برامج المزارات تسير وفق ترتيبات دقيقة، مع الحرص على سلامة الحجاج وتقديم الإرشادات الدينية والتوعوية خلال الزيارات، بما يسهم في إثراء التجربة الإيمانية للحجاج السودانيين بالأراضي المقدسة .

