شركات الطيران توقف رحلاتها إلى مطار الخرطوم عقب استهدافه بمسيرات

أوقفت شركات طيران محلية رحلاتها إلى مطار الخرطوم بعد تعرضه لضربة بطائرات مسيّرة الاثنين ، وفق ما أفادت به مصادر في قطاع الطيران، في وقت لم تُعلن فيه السلطات حجم الأضرار التي لحقت بالمطار.

وقالت وزارة الإعلام في بيان إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الهجوم وبدأت إجراءات فنية وأمنية لتقييم الوضع، مشيرة إلى أن استئناف الحركة الجوية سيجري بعد استكمال الخطوات الروتينية المعتمدة.

وذكر موظف في إحدى الشركات المشغلة للمطار أن الضربة أصابت أجزاء من مدرج الهبوط، لكنه أكد عدم توفر معلومات دقيقة حول مستوى الضرر. وكان المطار قد استأنف الرحلات الداخلية في فبراير 2026 بعد توقف دام منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

وجاء الهجوم ضمن سلسلة ضربات استهدفت مواقع في الخرطوم وأم درمان خلال الساعات الماضية. وقالت تقارير محلية إن الهجمات طالت منظومات دفاع جوي ورادارات، دون تفاصيل حول طبيعة الأضرار.

كما شهدت ولايات أخرى ضربات مماثلة، بينها النيل الأبيض حيث استُهدفت مخازن وقود، وولاية القضارف التي تعرضت مواقع فيها لهجمات بطائرات مسيّرة. وتعد الضربات التي طالت العاصمة، بما في ذلك مطار الخرطوم ومحيط سلاح الإشارة ومعسكر المرخيات في أم درمان، من بين الأعنف خلال الأيام الأخيرة.

الانتباهة