ورشة تفعيل وإعادة تكوين الإدارات المشتركة لمسارات الثروة الحيوانية الفرعية بمحلي

قال الاستاذ عبداللطيف يوسف المدير التنفيذي محلية ابوحجار في ورشة مسارات الثروة الحيوانية بحضور المزراعين وأصحاب الثروة الحيوانية وذلك بحضور المقدم أمن سامي بإنقا مدير جهاز الأمن والمخابرات ورئيس اتحاد الرعاة والمزارعين بالولاية و الإدارات الاهلية وممثل الإدارة المشتركة العمدة المرضى احمد يوسف

ان المسار الفرعى ابوحجار وودالنيل يسير فيه العمل بصورة ممتازة وهنالك قبول كبير من المزارعين والرعاة.

واكد رئيس اتحاد المزراعين بالولاية جعفر على يوسف أكد عن تفاعل المزراعين بالاستقطاع مشيراً إلى أنه سيتم تعويض المتضررين .

فيما أكد أحمد دفع الله رئيس اتحاد الرعاة بدعمهم الكامل للمسار مبينا ان المسار يساهم في استقرار الثروة الحيوانية .

فيما أكد ممثل الإدارات الاهلية الطيب احمد يوسف عن موافقة الإدارة الأهلية على تنفيذ المسار حتى يكون هنالك مساحة للرعي دون الأضرار بالزراعة مما يقلل من الاحتكاك مابين المزارعين والرعاة .

واكد ممثل مفوض العون الإنساني محمد عصام على دعم مفوضية العون الإنساني للمسار مشيرا إلى أن برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش سيساهم في استقرار الثروة الحيوانية والزراعة.

وأعلن المهندس عبدالقادر محمد أحمد مدير ادارة الإرشاد الزراعي بالمحلية انتهاء المسار الفرعي بود النيل وبدء العمل في المسار الفرعي ابوحجار .

