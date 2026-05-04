إحباط تهريب (23) ألف حبة مخدرة مخبأة داخل تنك وقود بالجبلين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحلية الجبلين من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة بإحكام داخل خزان وقود عربة ، وذلك في عملية نوعية نُفذت عند التفتيش الجنوبي لمدخل مدينة الجبلين .

ووقف الأستاذ يحيى الفاضل إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية الجبلين رئيس لجنة الأمن بالمحلية ، برئاسة شرطة المحلية على تفاصيل الضبطية ، وأشاد بيقظة القوات الأمنية وتنسيقها المحكم الذي أسهم في إحباط محاولة تهريب خطيرة تستهدف شريحة الشباب ، وأكد أن المخدرات تمثل تهديداً مباشراً لمستقبل البلاد ، مشيراً إلى جهود المحلية في التوعية بمخاطرها عبر برامج وورش متخصصة .

وثمّن المدير التنفيذي النزاهة العالية التي أظهرتها القوة المنفذة بعد رفضها رشوة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه قدمها المتهم مقابل إطلاق سراحه ، وأعلن عن تقديم مبلغ مماثل كحافز معنوي لأفراد القوة تقديراً لأمانتهم.

من جانبه أكد مدير شرطة المحلية عزم الأجهزة الأمنية على مواصلة ملاحقة مروجي المخدرات، وأشاد بروح الانسجام بين مختلف الوحدات الأمنية ، وكشف أن العملية جاءت عقب مطاردة أسفرت عن القبض على المتهم في وقت وجيز رغم محاولته الفرار داخل المدينة .

وفي ذات السياق أوضح رئيس فرعية مباحث الجبلين أن العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة، حيث تم توقيف العربة وعند تفتيشها فرّ المتهم قبل أن تتم ملاحقته والقبض عليه .

وأضاف أن المتهم حاول المساومة عبر دفع رشوة حيث تم ضبط المبلغ وإلقاء القبض على الشخص الذي قام بتسليمه، وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (88).

وأشار إلى أن التفتيش أسفر عن ضبط نحو (23) ألف حبة مخدرة من أنواع مختلفة، بينها الترامادول، مخبأة داخل خزان الوقود في محاولة محكمة للتمويه.

وتؤكد هذه الضبطية جاهزية الأجهزة الأمنية بمحلية الجبلين للتصدي لظاهرة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة .

