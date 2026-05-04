طريق المثلث يعود للحياة… عودة تجارة سيارات البوكو الى السودان بعد سنوات من التوقف

استأنفت تجارة السيارات المستعملة القادمة من ليبيا، والمعروفة محلياً باسم “البوكو”، نشاطها مجدداً بعد توقف استمر أكثر من 3 أعوام، وفق ما أفاد به تجار وشهود عيان الأحد.

وقال وسطاء يعملون في هذا المجال إن الحركة التجارية عادت تدريجياً عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر في يونيو الماضي، ثم توسع نفوذها إلى أجزاء واسعة من شمال دارفور في أكتوبر، ما سمح بفتح الطرق التي كانت مغلقة منذ اندلاع القتال في 2023.

وأوضح يوسف صديق علي، وهو وسيط يعمل في ليبيا، أن استئناف النشاط أعاد تشغيل عشرات العاملين في شراء السيارات ونقلها من المدن الليبية إلى الحدود السودانية، حيث تُسلَّم إلى مجموعات أخرى تتولى إدخالها إلى الأسواق المحلية. وأضاف أن معظم السيارات تُشترى من بنغازي ومصراتة، لكونهما مركزين رئيسيين لاستيراد المركبات القادمة من كوريا واليابان بأسعار منخفضة.

وأشار إلى أن الطلب يتركز على طرازات فيستو وأتوس وأفانتي والمورنينغ، وأن الأسعار تتغير تبعاً لسعر الدولار في ليبيا وسعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدينار الليبي.

وقال فيصل محمد، وهو تاجر سيارات من النهود، إن عودة التجارة من ليبيا تمثل “تحولاً مهماً” في ظل الحرب، موضحاً أن أسعار سيارات فيستو وأتوس تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه سوداني، وأن عمليات البيع تتم عبر محامين وبالاعتماد على المستندات الليبية الخاصة بالمركبات.

ووفق تجار محليين، وصلت أكثر من 500 سيارة إلى كردفان وشرق دارفور ومدينة نيالا خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتُباع معظمها في سوق غبيش الذي أصبح من أكبر مراكز تجارة “البوكو” حالياً. وقال أحد التجار من شرق دارفور إن السوق يشهد حركة نشطة، وإن هذه السيارات تُستخدم على نطاق واسع كوسائل نقل داخلية بين المدن.

وأوضح أن تكلفة السيارة عند شرائها من ليبيا تبلغ نحو 7 ملايين جنيه سوداني، بينما تُدفع رسوم إضافية تُقدّر بـ7 ملايين جنيه لعبور أكثر من 12 نقطة تفتيش تابعة لقوات الدعم السريع حتى الوصول إلى كردفان، ما يرفع السعر النهائي إلى ما بين 25 و30 مليون جنيه بحسب النوع والحالة.

وتسلك السيارات القادمة من ليبيا طريق المثلث الحدودي باتجاه المالحة، ثم تمر بشرق الفاشر وصولاً إلى كردفان وشرق دارفور. ويقول التجار إن طرازات البربري والأتوس هي الأكثر طلباً في الوقت الحالي.

وكانت تجارة “البوكو” قد توقفت خلال الفترة الماضية بعد إغلاق الطريق المؤدي إلى المثلث الحدودي من قبل قوات الدعم السريع، عقب انشقاق اللواء النور القبة عن القوة وانضمامه إلى الجيش في أبريل الماضي. كما احتجزت قوات الدعم السريع عدداً من التجار والسائقين في وقت سابق قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

وبرزت تجارة السيارات القادمة من ليبيا بعد نحو 3 سنوات من سقوط نظام القذافي، واستمرت لسنوات قبل أن تتوقف مع اندلاع الحرب في السودان عام 2023.

