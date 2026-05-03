وزير التعليم في غرب السودان:كانت تمهّد للسلام ..رفض بورتسودان حال دون تنفيذ امتحان موحد

أكد مسؤولون في قطاع التعليم التابع لسلطات تأسيس في غرب السودان أن امتحانات الشهادة السودانية ستُعقد في 4 يونيو 2026، رغم تعثر مبادرة كانت تهدف إلى توحيد الامتحانات على مستوى البلاد.

وقال وزير التربية والتعليم في حكومة تأسيس ، كوكو محمد جقدول، خلال مؤتمر صحفي في نيالا، إن وزارته وافقت على مبادرة وطنية لتوحيد الامتحانات بهدف ضمان فرص متساوية للطلاب، لكنه أوضح أن المقترح لم يحظَ بموافقة السلطات في بورتسودان.

وأضاف جقدول أن المبادرة كانت تستهدف حماية العملية التعليمية من تأثيرات النزاع السياسي والعسكري، مشيراً إلى أن وزارته اتجهت إلى ترتيبات بديلة بعد فشل التوافق لضمان استمرار العام الدراسي.

وقال رئيس اللجنة الفنية العليا للامتحانات، حافظ أحمد، إن الاستعدادات اكتملت بنسبة تتجاوز 95%، موضحاً أن الجداول نُشرت وأن عمليات التسجيل واستخراج أرقام الجلوس ما تزال جارية. وأضاف أن الامتحانات ستُنظم بمشاركة خبراء تربويين وبالتنسيق مع سلطات محلية لتأمين المراكز، بما يشمل الطلاب القادمين من مناطق بعيدة.

وأشار مسؤولو التعليم إلى خطط لزيادة فرص القبول في الجامعات بولايات دارفور وكردفان، إلى جانب توفير منح دراسية للطلاب المتأثرين بالوضع الأمني، في محاولة لتقليل آثار الحرب على المسار الأكاديمي.

الانتباهة