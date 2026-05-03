حادثة إطلاق نار تثير الهلع في أكبر أسواق أم درمان

شهدت مدينة أم درمان حادثة إطلاق نار داخل سوق صابرين، بعدما أطلق أحد أفراد القوات النظامية أعيرة نارية على دورية أمنية مشتركة كانت تنفذ مهامها الروتينية، ما أدى إلى مقتله وإصابة عنصرين من أفراد الدورية. وأوضحت الشرطة السودانية في بيان أن الحادث وقع أثناء محاولة الطوف المشترك منع العنصر من التجول بسلاحه داخل السوق، في إطار الأوامر المستديمة التي تحظر حمل السلاح في الأماكن العامة.

الحادثة أثارت حالة من الهلع بين المواطنين في السوق، الذي يُعد من أكبر المراكز التجارية في أم درمان وأكثرها ازدحاماً بالسكان. وأكدت الشرطة أن لجنة أمن المحلية تدخلت سريعاً لاحتواء الموقف، حيث تم إسعاف المصابين إلى المستشفى وتسليم جثة القتيل إلى وحدته العسكرية.

وتجوب دوريات “الطوف” المؤلفة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة شوارع الخرطوم منذ استعادة السيطرة على العاصمة في مايو 2025، بهدف مكافحة الظواهر السالبة، مثل حمل السلاح وتعاطي الشيشة، إضافة إلى ملاحقة المتعاونين مع قوات الدعم السريع. غير أن هذه الدوريات كثيراً ما تصطدم بعناصر نظامية عائدين من مناطق القتال وهم يحملون أسلحتهم.

المتحدث باسم الشرطة وصف الحادث بأنه “عرضي”، مؤكداً أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية مستمر وأن الأوضاع في ولاية الخرطوم مستقرة رغم تكرار حوادث إطلاق النار المرتبطة بانتشار السلاح والجماعات المسلحة المتحالفة مع الجيش.

