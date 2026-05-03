أزمة التعليم تتفاقم… رواتب لا تكفي واحتجاجات تتصاعد في السودان

دخلت أزمة التعليم في السودان مرحلة جديدة مع إعلان لجنة المعلمين السودانيين تضامنها مع معلمي المرحلة الثانوية في الولاية الشمالية، الذين ينفذون إضراباً منذ السادس والعشرين من أبريل احتجاجاً على تأخر صرف الاستحقاقات وتدهور الأوضاع المعيشية. الخطوة أعادت تسليط الضوء على معاناة الكوادر التعليمية في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي أدت إلى توقف الرواتب أو تأخرها في عدد من الولايات، فضلاً عن تراجع بيئة العمل وتضرر البنية التحتية للمدارس.

الانتباهة