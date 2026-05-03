موجة حر تضرب السودان اليوم وتحذيرات من ضربات الشمس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، الأحد 3 مايو 2026، إنذاراً برتقالياً يحذر من موجة حر شديدة ستجتاح معظم أنحاء البلاد، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة حتى مساء الأربعاء 6 مايو.

التقرير أشار إلى أن الأجواء ستكون حارة إلى حارة جداً في مختلف المناطق، بينما تسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة في شرق السودان. الإنذار شمل مناطق واسعة من البلاد، أبرزها جنوب الولاية الشمالية، نهر النيل، كسلا، الخرطوم، الجزيرة، سنار، القضارف، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وشمال شرق ولاية شمال كردفان، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية تشكل خطراً على الصحة العامة.

الهيئة شددت على أن التعرض المفرط للحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، داعية المواطنين إلى الإكثار من شرب المياه وتجنب الأنشطة الخارجية في أوقات الذروة. كما أوضحت أن هذه الموجة تستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة الأطفال وكبار السن والعمال في المهن الميدانية.

الانتباهة