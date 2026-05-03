غارة جوية على منزل أبو عاقلة كيكل وتوقع 17 قتيلاً بينهم الرجل الثاني في درع السودان

قُتل 17 شخصاً في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منزل قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل في قرية الكاهلي زيدان بشرق ولاية الجزيرة، وفق ما أفادت به مصادر محلية الأحد.

وقالت المصادر إن الضربة وقعت مساء السبت قبيل منتصف الليل، وأصابت منزلاً كان يتجمع فيه أفراد من أسرة كيكل وعدد من معاونيه، مشيرة إلى أن اثنين من أشقائه كانا ضمن القتلى.

وتقاتل قوات درع السودان إلى جانب الجيش منذ أكتوبر 2024، بعد انشقاقها عن قوات الدعم السريع التي تحالفت معها خلال العام الأول من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023. ويُعد عزام كيكل، أحد أشقاء القائد، الرجل الثاني في القوة التي تأسست مطلع 2022.

وتأتي الضربة في وقت يشهد تحالف الجيش توتراً داخلياً بين مكوناته، من بينها قوات درع السودان والقوة المشتركة التي تضم مجموعات يقودها جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، إضافة إلى كتيبة البراء. وكانت تقارير قد أشارت قبل أسابيع إلى خلافات حادة بين هذه الأطراف.

وفي تطور منفصل، نشرت مجموعات تابعة لحركتي جبريل إبراهيم ومناوي وحدات مسلحة في مناطق عدة من العاصمة الخميس الماضي، ما أثار مخاوف من احتمال وقوع مواجهات داخلية بين الفصائل المتحالفة مع الجيش.

