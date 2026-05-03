البرهان يعتذر للأطباء عن تجاوزات العسكريين في المستشفيات

قدّم رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اعتذاراً رسمياً إلى الكوادر الطبية، على خلفية ما وصفه بـ”غلظة” بعض العسكريين تجاه العاملين في المستشفيات خلال الفترة الماضية. وجاء الاعتذار في بيان صادر عن مجلس السيادة السبت، أكد فيه البرهان أن ما حدث لا يعكس تقدير المؤسسة العسكرية لدور الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.

البرهان شدد على أن الكوادر الطبية تحملت أعباء جسيمة في ظل ظروف الحرب، وواصلت تقديم الخدمات الصحية للمواطنين رغم المخاطر. وأشاد بجهود وزارة الصحة ووزيرها هيثم محمد إبراهيم، معتبراً أن ما تبذله الوزارة من جهود في توسيع نطاق الخدمات الصحية يستحق التقدير.

وتشير بيانات نقابة الأطباء إلى أن الحرب منذ أبريل 2023 أودت بحياة 222 من الكوادر الطبية وأصابت 378 آخرين، فيما تعرض أكثر من ألفي مرفق صحي للتدمير. أما منظمة الصحة العالمية فقد وثّقت خلال ثلاث سنوات مقتل أكثر من ألفي شخص بينهم أطباء وممرضون، في 213 هجوماً استهدف مؤسسات الرعاية الصحية.

وفي حديثه، نفى البرهان أن تكون القوات المسلحة قد استهدفت المرافق الطبية، مؤكداً أن الجيش يلتزم بتقاليده في حماية المؤسسات الصحية، بينما اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات ممنهجة ضد المستشفيات. وأضاف أن الأطباء كانوا جزءاً من جهود الجيش في تحرير مناطق جنوب الخرطوم، من خلال تقديم معلومات ساعدت في تحقيق مكاسب ميدانية.

كما وجّه الشكر للأطباء العاملين في المستشفى التركي بمدينة نيالا، مشيداً بصمودهم في تقديم العلاج للمواطنين رغم ما وصفه بالمضايقات التي يتعرضون لها من قوات الدعم السريع. وأكد أن الخدمات الصحية حق مكفول لجميع المواطنين، بمن فيهم من يعيشون في مناطق سيطرة الدعم السريع، باعتبارها مسؤولية الدولة تجاه شعبها.

