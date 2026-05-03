منظمة الدعوة الإسلامية تعود إلى الخرطوم وتعيّن رئيساً جديداً

في اجتماع طارئ لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، تقرر إعادة مقر رئاسة المنظمة إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد فترة من الابتعاد، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات تنظيمية وإدارية مهمة.

الاجتماع الذي انعقد ناقش مستقبل المنظمة وتوجهاتها في المرحلة المقبلة، وأسفر عن قرار بارز بإعفاء رئيس مجلس الأمناء الشيخ عبد الرحمن آل محمود من منصبه، دون أن تُعلن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الإعفاء.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وافق المجلس على تعيين السفير القطري الأسبق لدى السودان، علي الحمادي، رئيساً جديداً لمجلس الأمناء، في خطوة يُنتظر أن تسهم في إعادة ترتيب البيت الداخلي للمنظمة وتعزيز دورها الدعوي والإنساني خلال الفترة القادمة.

عودة مقر المنظمة إلى الخرطوم تُعد مؤشراً على توجه لإحياء نشاطها من داخل السودان واستعادة حضورها الميداني، بما يتماشى مع التحولات الراهنة ومتطلبات العمل الدعوي والإنساني في المنطقة.

الانتباهة