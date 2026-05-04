بعد جلسات مطوّلة… محكمة الأسرة تصدر حكمها في قضية اغتصاب… طفل كسلا

أصدرت محكمة الأسرة والطفل في مدينة كسلا حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق رجل أدانته بارتكاب جريمة اعتداء جنسي على طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، وفق ما أعلنته السلطات القضائية الاثنين.

وقالت المحكمة، برئاسة القاضي إبراهيم عبد المعروف، إن الإدانة استندت إلى وقائع ثابتة وأدلة فنية وشهادات طبية قُدمت خلال جلسات استمرت لأسابيع عقب توقيف المتهم. وأوضحت أن الوقائع التي عُرضت أمام المحكمة أثبتت مسؤولية المدان بصورة لا تترك مجالاً للشك.

وأكدت هيئة المحكمة أن الحكم جاء تطبيقاً للنصوص القانونية المتعلقة بحماية الأطفال، مشيرة إلى أن العقوبة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المجتمع. وقالت إن حماية القُصّر تمثل أولوية قصوى في عمل المحاكم المختصة.

وأفادت السلطات القضائية في كسلا بأن القضية حظيت بمتابعة دقيقة منذ لحظة الإبلاغ عنها، وأن التحقيقات الأولية دعمت ما توصلت إليه المحكمة من نتائج. وأضافت أن الإجراءات اتبعت المسار القانوني الكامل، بما في ذلك الفحص الطبي وإفادات الشهود.

وشددت الجهات القضائية على أن القانون يفرض عقوبات صارمة في الجرائم التي تستهدف الأطفال، مؤكدة أن المحاكم ستواصل التعامل بحزم مع أي انتهاكات تمس سلامتهم الجسدية أو النفسية. وقالت إن الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا تهدف إلى حماية الأسرة وتعزيز الثقة في النظام العدلي.

ولم تُعلن المحكمة تفاصيل إضافية بشأن موعد تنفيذ الحكم، بينما أكدت أن للمدان الحق في استئناف القرار وفق الإجراءات القانونية المتاحة.

