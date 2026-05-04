البرهان يقدّم العزاء لأسرة كيكل في الكاهلي عقب الغارة الجوية

قدّم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد واجب العزاء لأسرة كيكل في قرية الكاهلي زيدان شرق ولاية الجزيرة، عقب الهجوم الذي استهدف منزل العائلة وأسفر عن سقوط قتلى من أقربائها.

وقالت مصادر محلية إن الزيارة جاءت بعد الضربة التي أصابت منزل الأسرة وأدت إلى مقتل عزام كيكل وعدد من أفراد عائلته.

وذكر شهود أن البرهان التقى ذوي القتلى وعبّر عن تعازيه، مؤكداً تقدير القيادة لدور أسرة كيكل وقوات درع السودان.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الهجوم وقع بطائرة مسيّرة في وقت متأخر من مساء السبت، واستهدف المنزل الذي كانت تقيم فيه أسرة عزام كيكل.

وقالت المصادر إن الضربة أدت إلى مقتل عزام و10 من أفراد أسرته، بينهم أطفال ونساء، دون صدور بيان رسمي يوضح الجهة المسؤولة.

وأشارت معلومات من البلدة إلى أن أجساماً طائرة شوهدت فوق المنطقة قبل دقائق من وقوع الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما تتداول مصادر محلية اتهامات متباينة في ظل تعقيدات المشهد الأمني في المنطقة.

وذكرت مصادر من قوات درع السودان أن عزام كان يشغل موقعاً قيادياً داخل القوة، ويعد من أبرز الشخصيات العسكرية المقربة من قائدها.

وقالت مصادر أخرى إن القائد أبو عاقلة كيكل نجا من الهجوم، دون توفر تفاصيل إضافية حول موقعه لحظة الضربة.

وتشير معلومات سابقة إلى أن كيكل تعرض لمحاولات استهداف متعددة خلال العامين الماضيين، بينها هجوم بطائرة مسيّرة في شمال كردفان في نوفمبر الماضي.

ولم يصدر حتى الآن بيان من قوات درع السودان بشأن الهجوم أو الخسائر التي لحقت بقواتها.

