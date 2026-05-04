قرار أمني يمنع البث المباشر لفعاليات الناظر ترك

في تطور لافت، أعلن المكتب السياسي لنظارة الهدندوة، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي للناظر محمد أحمد محمد الأمين ترك وإعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا، عن قرار يقضي بمنع البث المباشر لكافة فعاليات الناظر ترك. وأكدت الجهات المنظمة أن الخطوة جاءت لدواعٍ أمنية تتعلق بسلامة الناظر وسلامة الحضور، مشددة على أن الأولوية القصوى هي ضمان سير الفعاليات في أجواء آمنة ومنضبطة بعيداً عن أي مخاطر محتملة.

القرار أثار اهتماماً واسعاً، إذ يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، ويؤكد أن الاعتبارات الأمنية باتت جزءاً أساسياً من تنظيم الفعاليات العامة. كما دعا المنظمون جميع الأطراف إلى الالتزام بالتوجيهات حفاظاً على الأمن العام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أي تهديدات قد تطال التجمعات الكبيرة.

سونا