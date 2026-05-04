أمين حكومة الشمالية يلتقي وفد الإشراف المركزي للتأمين الصحي ويشيد بتطور الخدمات

إلتقى الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، أمين عام حكومة الولاية الشمالية، اليوم بمكتبه وفد الإشراف المركزي للتأمين الصحي،الزائر للولاية للوقوف على الأداء الفني والإداري للتأمين الصحي بالولاية بحضور أمين الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية الأستاذة منال مكاوي إبراهيم، ومدير التأمين الصحي فرع الولاية الدكتورة شيراز عمر حجازي.

وأوضح الدكتور الصديق الطيب وهب الله، مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بالتأمين الصحي ورئيس الوفد، في تصريحات عقب اللقاء أن الزيارة تأتي بهدف التأكد من الالتزام بالسياسات القومية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأشار إلى أن الوفد استعرض خلال اللقاء أهداف الزيارة ونتائج لقاءاته مع الشركاء، إضافة إلى الخطة الإسعافية لاستعادة الخدمات الصحية، لافتًا إلى ارتفاع التغطية إلى (115) مرفقًا صحيًا بمختلف محليات الولاية.

وأشاد رئيس الوفد بالدعم الذي تقدمه حكومة الولاية للتأمين الصحي، مؤكدًا إسهامه في توسيع وتحسين الخدمات، كما ثمّن مبادرات المسؤولية المجتمعية التي أسهمت في إدخال (2400) أسرة ضمن مظلة التأمين الصحي، مع استمرار الجهود لاستيعاب مزيد من الأسر.

وأكد أن التنسيق بين التأمين الصحي ووزارة الصحة والإمدادات الطبية والشركاء يمثل عاملًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيراز عمر حجازي أن اللقاء يهدف إلى تنوير قيادة الولاية بنتائج زيارة الوفد الاتحادي، مشيرة إلى أن الزيارة دورية وتركز على تقييم الأداء الفني والإداري، ومستوى التنسيق مع الشركاء في مجالات التمويل وتقديم الخدمات.

وأضافت أن مخرجات الزيارة أظهرت استقرارًا ملحوظًا في أداء فرع التأمين الصحي بالولاية، مشيدة بدعم حكومة الولاية، خاصة في تنفيذ الأنشطة ودعم الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب داخل مراكز الإيواء ومعسكرات النزوح، إلى جانب دعم برامج المسؤولية المجتمعية التي أسهمت في إدخال الأسر الفقيرة ضمن مظلة التأمين الصحي بمحليات الولاية السبع.

