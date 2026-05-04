أوليفيا وايلد ترد بسخرية على تشبيهها بشخصية من The Lord of the Rings

علّقت الممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد على الجدل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لها قارنها البعض بشخصية من فيلم The Lord of the Rings بسبب زاوية تصوير غير موفقة.

رد ساخر من داخل العائلة

ظهرت وايلد في فيديو على إنستجرام برفقة شقيقها تشارلي كوكبرن، الذي سألها مازحًا إن كانت هناك شائعات بأنها”جثة مُعاد إحياؤها”، وردّت أوليفيا ضاحكة ومندهشة في نفس الوقت، مؤكدة أن المشكلة كانت في زاوية التصوير وليس في مظهرها.

وايلد علّقت بسخرية قائلة إنها لا تفهم سبب قرب الكاميرا الشديد منها، مؤكدة في النهاية بشكل مباشر: “أنا لست ميتة”، قبل أن تنفجر بالضحك مع شقيقها، حسبما نشر موقع geo.tv.

كيف بدأ الجدل؟

المقطع الأصلي جاء من مقابلة خلال مشاركتها في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي أثناء الترويج لفيلمها الجديد The Invite، لكن زاوية التصوير الغريبة دفعت البعض على الإنترنت لمقارنتها بشخصية “غولوم”، ما أدى إلى انتشار واسع للمقطع.

وفيلم The Invite هو ثالث أعمال أوليفيا وايلد كمخرجة، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل سيت روغان وبينيليوب كروز وإدوارد نورتون، ورغم الجدل الساخر على الإنترنت، تعاملت أوليفيا وايلد مع الموقف بخفة دم، محولة لحظة “ميم” إلى رد فكاهي بسيط يوضح أن الصورة أحيانًا قد تكون مضللة تمامًا.

