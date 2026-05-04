المكتب الصحفي بوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة: الأوضاع مستقرة في مطار الخرطوم وسيتم استئناف حركة الطيران فوراً بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية

يُعلن المكتب الصحفي بوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة أن موقعاً في ساحة مطار الخرطوم، تعرض لاستهداف بطائرة مُسيرة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح المكتب أن الجهات المختصة الأمنية والعسكرية تعاملت مع الحادثة على الفور، وشرعت في تنفيذ الإجراءات الفنية والأمنية وفق البروتوكولات المعتمدة، مع مواصلة عمليات التقييم اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.

وستستأنف حركة الطيران في مطار الخرطوم بصورة طبيعية فوراً، عقب استكمال هذه الإجراءات الروتينية.

وفي هذا السياق، دعا المكتب المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.