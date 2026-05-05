جدل في السودان بعد حديث البرهان عن دور الأطباء في تزويد الجيش بمعلومات استخباراتية

أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حول تعاون كوادر طبية مع الجيش عبر تزويده بمعلومات عن تحركات قوات معادية في جنوب الخرطوم، ردود فعل واسعة من منظمات مهنية وحقوقية اعتبرت أن هذه التصريحات تمس حياد العاملين في القطاع الصحي.

التصريحات

قال البرهان، خلال مخاطبته ملتقى وزراء الصحة بالولايات في الخرطوم، إن بعض الكوادر الطبية قدمت معلومات ساعدت القوات المسلحة في تحقيق ما وصفه بانتصارات ميدانية. وأشار إلى أن هذه المعلومات شملت تحركات وآليات لقوات معادية في جنوب العاصمة.

ولم يوضح البرهان طبيعة هذه المعلومات أو الجهات التي قدمتها، كما لم تصدر توضيحات إضافية من المؤسسات العسكرية بشأن ما ورد في حديثه.

موقف الأطباء

أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها من هذه التصريحات، معتبرة أنها تُظهر الأطباء كطرف في الصراع المسلح. وقالت المتحدثة باسم الشبكة، تسنيم الأمين، إن هذا الخطاب يهدد سلامة العاملين في القطاع الصحي ويعرضهم لمخاطر إضافية في ظل استمرار الحرب.

وأكدت الشبكة أن الكوادر الطبية تعمل في ظروف معقدة ونقص حاد في الإمكانيات، وأن واجبها يظل إنسانياً بحتاً، بعيداً عن أي دور عسكري أو استخباراتي. كما دعت جميع الأطراف إلى عدم إقحام الأطباء في النزاع.

الانتباهة