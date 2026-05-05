الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر… موجة مسيّرات تضرب السودان

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تزايد الهجمات المنفذة بطائرات مسيّرة في السودان خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن الضربات تواصل تعريض المدنيين والبنية التحتية الأساسية للخطر.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن طائرة مسيّرة أُسقطت فوق مطار الخرطوم الدولي الاثنين، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية. وأوضح أن المطار يمثل نقطة عبور رئيسية لوصول الإمدادات الإنسانية.

ووفق معلومات نقلتها منصات تابعة للأمم المتحدة، قُتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة في ولاية الجزيرة السبت الماضي، بينهم نساء وأطفال. وفي ولاية النيل الأبيض، أصابت ضربة جوية محطة وقود وصهريجاً قرب مدينة كوستي، بينما تعرض مبنى التلفزيون الحكومي في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لأضرار.

وقالت الأمم المتحدة إن ولايات دارفور شهدت أيضاً هجمات مماثلة، مشيرة إلى وقوع ضربات في غرب دارفور الثلاثاء، وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص في هجوم سابق بمدينة نيالا، إضافة إلى أضرار لحقت بمبانٍ قريبة من مكاتب منظمات إنسانية.

وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني، ذكر دوجاريك أن تدهور الأمن دفع آلاف السكان إلى النزوح خلال الأسبوع الماضي، بينهم أكثر من 2600 شخص في شمال كردفان ونحو 1000 شخص في جنوب كردفان، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 9 ملايين شخص نزحوا داخل السودان منذ بدء الحرب في أبريل 2023، بينما لجأ حوالي 4.5 مليون شخص إلى دول مجاورة خلال الفترة نفسها.

وجددت المنظمة دعوتها إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توسع استخدام الطائرات المسيّرة في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع اتساع نطاق العمليات العسكرية في عدة ولايات.

