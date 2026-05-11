تآكل في طريق حيوي يهدد حركة النقل بين الدمازين والروصيرص

ظهرت تآكلات في أجزاء من الطريق الرابط بين الدمازين والروصيرص خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد به مستخدمون للطريق في ولاية النيل الأزرق.

وقال مواطنون إن التآكل يشمل مواقع متفرقة، وإن اتساعه يثير مخاوف من تأثيره على حركة المركبات.

وذكر سائقون أن الأضرار الحالية قد تعيق المرور، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار.

وأشار مستخدمون للطريق إلى أن الوضع قد يتدهور ما لم تُنفذ أعمال صيانة عاجلة.

وطالب مواطنون السلطات المحلية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأجزاء المتضررة.

ويُعد الطريق أحد المسارات الرئيسية في الولاية، ويستخدم لنقل الركاب والبضائع بين الدمازين والروصيرص.

