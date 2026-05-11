مصدر يكشف اجتماعات سرية بين طرفي حرب السودان في البحرين برعاية امريكية

قالت الصحفية السودانية صباح الحسن إن اجتماعات غير معلنة تُعقد في المنامة منذ يوم الخميس الماضي بين مبعوثين أمريكيين وأوروبيين ومستشارين عسكريين يمثلون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في خطوة وصفتها بأنها اختبار لمدى استعداد الطرفين لفتح مسار تفاوضي جديد.

وأوضحت الحسن، في مقال حديث، أن اللقاءات ما تزال مستمرة، وأن انتقالها لاحقاً إلى مستوى قيادي سيكون مؤشراً على رغبة غربية في دفع الطرفين نحو تفاهمات أولية قد تشمل وقفاً لإطلاق النار.

وأضافت أن اختيار البحرين لاستضافة الاجتماعات يعكس توجهاً أمريكياً وأوروبياً للإبقاء على قناة اتصال محايدة، مشيرة إلى أن المنامة سبق أن جمعت ممثلين من الطرفين في لقاءات سابقة، ما يجعلها منصة مناسبة لبدء محادثات أولية بعيداً عن الضغوط الإقليمية المباشرة.

