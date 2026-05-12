السودان يطلق خطة شاملة لتأمين الوقود والغاز بعد الحرب

في ظل التحديات التي فرضتها الحرب على قطاع الطاقة، أعلن وزير الطاقة السوداني المعتصم إبراهيم أحمد عن خطة شاملة لتأمين احتياجات البلاد من الوقود، ترتكز على إعادة تأهيل المنشآت النفطية والمستودعات الاستراتيجية التي تعرضت لأضرار جسيمة. الوزير شدد على أن إعادة بناء البنية التحتية للطاقة تمثل أولوية قصوى للحكومة، باعتبارها الضمانة الأساسية لاستقرار الإمدادات وتوفير مخزون استراتيجي يلبّي احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية في مختلف الولايات.

سونا