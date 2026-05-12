الأمم المتحدة تحذر: حرب السودان تدخل مرحلة أكثر فتكاً

مع اقتراب موسم الخريف، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات قوية من أن الحرب في السودان تتجه نحو مرحلة أكثر دموية وفتكاً، مدفوعة بالاعتماد المتزايد على الطائرات المسيّرة التي باتت السلاح الأكثر استخداماً في النزاع. وأكدت المنظمة أن هذا التصعيد يهدد بتوسيع رقعة القتال وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية في وقت يواجه فيه ملايين المدنيين خطر المجاعة والنزوح.

وفي بيان صدر من جنيف، أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاستخدام المكثف للمسيّرات، مشيراً إلى أنها تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً بين يناير وأبريل 2026، أي أكثر من 80% من إجمالي الضحايا المدنيين خلال تلك الفترة، لتصبح السبب الرئيسي للوفيات. وحذر تورك من أن استمرار الأعمال العدائية مع دخول موسم الأمطار قد يؤدي إلى امتداد القتال نحو ولايات الوسط والشرق، وهو ما وصفه بإنذار واضح للمجتمع الدولي بأن النزاع يقف على أعتاب مرحلة جديدة أكثر خطورة.

الانتباهة